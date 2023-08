Piłka ręczna powraca do Telewizji Polsat. Na mocy nowej umowy mecze ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet będą pokazywane na sportowych antenach Polsatu do 2030 roku. - Budowa danej dyscypliny to wyniki pierwszej reprezentacji, ale także media. Polsat daje siedmioletnią możliwość promocji naszej dyscypliny na swoich antenach. W tym momencie mogę zaprosić wszystkich kibiców sportu do oglądania piłki ręcznej w Polsacie, bo to są olbrzymie emocje - powiedział Sławomir Szmal.

Tomasz Włodarczyk: Podczas konferencji prasowej dużo mówiło się o przełomie, który nastąpił w 2007 roku (wicemistrzostwo świata reprezentacji Polski - przyp. red.). Jak podchodzisz do tamtego sukcesu po 16 latach? Była to dla ciebie sensacja, czy sukcesu tego kalibru można było się spodziewać?

Sławomir Szmal: Była to grupa ludzi, która pokazała charakterem na boisku i poza nim, że jest mocnym zespołem. To nie był jednorazowy wystrzał, że zdobyliśmy wicemistrzostwo świata, a potem nic się nie działo. Graliśmy "w czubie" na wszystkich imprezach mistrzowskich. Potrzebujemy teraz reprezentacji, która będzie dawała takie emocje, które przyciągną dzieciaki do piłki ręcznej.

Współpraca piłki ręcznej z Polsatem skończyła się na mistrzostwach Europy w 2016 roku. Wtedy zaczął się chudy okres. Myślisz, że czas między rokiem 2007 i 2016 był stracony?

Patrząc z perspektywy czasu, dostarczaliśmy mało młodzieży do piłki ręcznej. Z młodzieży możesz selekcjonować do kadry młodzieżowej, a docelowo do kadry męskiej. Mamy tu dużo pracy. Musimy się skupić na tym, by młodzież chętnie uprawiała piłkę ręczną, a najlepsza reprezentowała nas na arenach międzynarodowych.

Prezes Superligi Piotr Należyty mówił, że siedmioletni kontrakt z Polsatem jest swego rodzaju przełomem. Jakiej szansy upatrujesz w tej współpracy?

Budowa danej dyscypliny to wyniki pierwszej reprezentacji, ale także media. Polsat daje siedmioletnią możliwość promocji naszej dyscypliny na swoich antenach. W tym momencie mogę zaprosić wszystkich kibiców sportu do oglądania piłki ręcznej w Polsacie, bo to są olbrzymie emocje. Patrząc na to, jak możemy popularyzować dyscyplinę, poprzez pokazywanie topowych zespołów Superligi, na pewno uda się zarazić młodzież piłką ręczną.

W pewnym momencie skończyły się sukcesy reprezentacyjne, ale czy dzięki Lidze Mistrzów i sukcesom Kielc i Płocka uda się zapewnić popularność piłce ręcznej?

Patrząc na Kielce i Płock, gdzie piłka ręczna jest na najwyższym poziomie, jaki może być, widzimy, że mamy to wszystko na wyciągnięcie ręki. Warto dbać o to, co mamy w Polsce i rozwijać, jeśli chodzi o naszą młodzież.