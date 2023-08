Jan-Krzysztof Duda awansował w Baku do 1/8 finału Pucharu Świata w szachach po zwycięstwie w piątkowych barażach nad Irańczykiem Parhamem Maghsudlu. Radosław Wojtaszek odpadł z rywalizacji po porażce z reprezentantem USA Leinierem Dominguezem Perezem.

Broniący tytułu sprzed dwóch lat z Soczi Duda rozpoczął dogrywki od porażki z najlepszym szachistą Iranu Maghsudlu (ranking 2719). Szybko potrafił jednak się otrząsnąć po tym niepowodzeniu i zrewanżował się rywalowi w kolejnym pojedynku. Następnie pokonał go czarnymi w drugiej serii i do awansu wystarczył mu remis w kolejnej grze.

W gronie 16 najlepszych uczestników turnieju arcymistrz z Wieliczki będzie rywalizował od soboty z rozstawionym z numerem trzecim Amerykaninem Fabiano Caruaną (2782).

Rywalizacja Wojtaszka z wyżej notowanym, wywodzącym się z Kuby piątym arcymistrzem Stanów Zjednoczonych Dominguezem Perezem (2739), który w drugiej rundzie wyeliminował Igora Janika, była bardziej "ugodowa". Podobnie jak obydwa pojedynki klasyczne, pierwsze trzy partie serii barażowej nie przyniosły rozstrzygnięcia. Jednak w czwartej zwycięstwo odniósł reprezentant USA i to on awansował do 1/8 finału.

Niespodzianką piątkowych dogrywek było wyeliminowanie już w pierwszej serii turniejowej "dwójki" Amerykanina Hikaru Nakamury, którego dwukrotnie pokonał utalentowany Hindus, 18-letni Rameshbabu Praggnanandhaa.

Faworyt turnieju, lider światowego rankingu Magnus Carlsen (2835) stoczył zaciętą rywalizację z najlepszym szachistą niemieckim, 18-letnim Vincentem Keymerem (2690), ostatecznie wygrywając w barażu 2,5:1,5.

Pula nagród w stolicy Azerbejdżanu wynosi 1,834 mln (open) i 676,25 tys. dolarów (kobiety).

Trzy pierwsze miejsca w kategorii open premiowane są udziałem w turnieju kandydatów i nagrodami finansowymi 110, 80 i 60 tys. dol. Za udział w poszczególnych rundach uczestnicy otrzymują 3, 6, 10, 16, 25 i 35 tys. dol.

Impreza rozgrywana jest systemem pucharowym i zakończy się 23 sierpnia. Mecze składają się z dwóch klasycznych partii. W przypadku remisu 1:1 kolejnego dnia odbywają się dogrywki w szachach szybkich (dwie partie 25 minut plus 10 sekund, kolejne dwie 10+10) i ewentualnie błyskawicznych (dwie 5+3 i kolejne 3+2 do pierwszego rozstrzygnięcia).

MC, PAP