Były piłkarz Legii przeżył koszmar. "To było największe upokorzenie"

Reprezentant Czarnogóry był niedawno gościem popularnego podcastu "Alesto", w którym został zapytany o najtrudniejsze chwile w piłkarskiej karierze. Vesović dodał, że największym koszmarem były dla niego sytuacje z czasów gry w Crvenej zveździe Belgrad.

ZOBACZ TAKŻE: Kibic Lecha Poznań zrobił to na stadionie Legii Warszawa! To hit Internetu (ZDJĘCIE)

Marko Vesović reprezentował barwy tego klubu w latach 2010-2014 i choć z drużyną sięgnął po Puchar (2011/2012) i mistrzostwo Serbii (2013/2014), dla tak zasłużonego zespołu zaledwie dwa trofea w cztery lata były wielką porażką. Były zawodnik warszawskiej Legii wspomina jednak, że Crvena zvezda targana była wówczas ogromnymi problemami finansowymi, czego zupełnie nie rozumieli (albo nie chcieli zrozumieć) kibice Czerwono-Białych.

- Kiedy tam grałem, klub przeżywał chyba najgorszy moment w swojej historii. Nie było pieniędzy, miesiącami nie dostawaliśmy pensji, wszystko dosłownie się waliło. Nie dostajesz ani grosza przez pół roku, a przecież musisz jakoś żyć, musisz z czegoś spłacić kredyt za mieszkanie albo leasing samochodu. W takich sytuacjach nie myśli się o piłce. Tyle że w zveździe trzeba to robić. Pamiętam, że postanowiliśmy zebrać się całą drużyną i opowiedzieć w mediach o tym, z czym się borykamy. Myśleliśmy, że jak opowiemy o skandalicznych warunkach, o tym, że w klubie nie mamy nawet podstawowych środków czystości, to fani zrozumieją naszą sytuację. Tymczasem dzień po tym komunikacie na klubowym parkingu kibice powybijali nam szyby w autach, a do każdego samochodu wrzucono butelkę szamponu i karteczkę, że dostaliśmy już środki czystości, więc mamy grać. Byliśmy w ciężkim szoku - wspomina Vesović.

Prawy obrońca dodał jednak, że zdecydowanie gorszą sytuacją była tak zwana "rozmowa wychowawcza" z kibolami Crvenej zvezdy, którzy uznali, że zawodnicy nie są godni reprezentowania barw klubu.

- Pamiętam mecz przeciwko FK Vożdovac na stadionie FK Obilić, kiedy kibice dosłownie zdejmowali z nas koszulki. To było największe upokorzenie, jakiego może doznać piłkarz - zakończył reprezentant Czarnogóry.

Marko Vesović dodał jednak, że mimo tych poważnych problemów swoje cztery lata w Crvenej zveździe wspomina bardzo dobrze, podkreślając, że ciężkie czasy zahartowały jego charakter, zaś kibiców Czerwono-Białych do dziś wspomina jako jednych z najbardziej fanatycznych, z jakimi spotkał się w piłkarskiej karierze.

RI, Polsat Sport