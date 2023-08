Finały, w których występują zarówno drużyny U-23 i U-21 kobiet oraz mężczyzn, odbędą się w stolicy Mongolii Ułan Bator w dniach 13-15 września. Rywalizacja o awans do finału odbywała się w sześciu letnich turniejach, m.in. trzy z nich odbyły się w lipcu w Krakowie.

ZOBACZ TAKŻE: Trzeci mecz, trzecie zwycięstwo! Polscy koszykarze w półfinale prekwalifikacji do IO

Biało-czerwoni są rozstawieni w rankingu finału LN z numerem siódmym, Polki natomiast z 12. W obydwu turniejach finałowych zagra po 14 drużyn z całego świata (10 z kategorii U-23 i cztery z U-21).

Dla zespołu U-23 koszykarek będzie to dobry sprawdzian przed mistrzostwami świata, które odbędą się w Lublinie w dniach 27 września - 1 października. W Lublinie zagrają też biało-czerwoni, którzy bronią tytułu. W składzie nie ma jednak dwóch liderów z ubiegłego roku: Adriana Boguckiego i Mateusza Szlachetki, którzy ukończyli już 23 lata i występują w reprezentacji seniorskiej 3x3.

- Nie wykluczam, że do kadry U-23 na mistrzostwa świata w Lublinie powołam kogoś z drużyny U-21, która zagra w finale Ligi Narodów. Mamy na razie kłopot, bo kontuzji palca stopy doznał kilka dni temu Michał Sitnik, mistrz świata U-23 z 2022 roku. Jego przerwa i rehabilitacja potrwa od trzech do pięciu tygodni. Zobaczymy, w jakiej formie wróci do nas we wrześniu - powiedział PAP trener drużyn młodzieżowych U-23 i U-21 Michał Hlebowicki, na co dzień mieszkający na Łotwie z żoną Ilze Ose, byłą koszykarką m.in. polskiej ekstraklasy, także kadrowiczką.

Skład finałów MŚ U-23 w Lublinie oraz podział na grupy będzie ułożony na podstawie rankingu FIBA 3x3 reprezentacji młodzieżowych. Zostanie on zamknięty we wrześniu. W MŚ weźmie udział 20 zespołów kobiet i mężczyzn.

psz, PAP