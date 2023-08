Marek Magiera: Na turniejach najważniejsze są zwycięstwa. I spokój…

Mecze reprezentacji Polski z Niemkami na mistrzostwach Europy zawsze dawały nam coś dobrego. W 2003 roku - finał mistrzostw Europy, w 2009 - brązowy medal Eurovolleya, a w 2019 wymarzony awans do strefy medalowej. Ostatecznie zakończyliśmy turniej bez medalu na czwartym miejscu, ale i tak był to wówczas sukces. Co przyniesie nam tegoroczne zwycięstwo?