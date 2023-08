Siatkarska reprezentacji Polski wyleciała w poniedziałek do Skopje, gdzie rozegra mecze fazy grupowej mistrzostw Europy. Jakub Popiwczak, libero Biało-Czerwonych, zaapelował do kibiców o... cierpliwość.

Tuż przed mistrzostwami Polacy zajęli "dopiero" trzecie miejsce w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, a w ostatnim sprawdzianie przed turniejem stracili dwa sety z Ukraińcami. Nasi zawodnicy wielokrotnie podkreślali, że ze względu na etap przygotowań nie można wyciągać z tych wyników daleko idących wniosków, gdyż szczyt formy ma przyjść na najważniejsze mecze.

O spokój i cierpliwość zaapelował do kibiców również Jakub Popiwczak, libero Biało-Czerwonych.

- Memoriał Wagnera to tylko turniej towarzyski i to, które miejsce się zajmie, nie miało tak naprawdę żadnego znaczenia. Chodziło tam o to, żeby poprawiać konkretne aspekty gry, żeby przygotowywać się na to, co czeka nas później. Jestem dobrej myśli, bo wszyscy spisujemy się coraz lepiej na treningach, jesteśmy w coraz lepszej formie. Na pewno początek mistrzostw Europy nie będzie jeszcze taki, jak moglibyśmy to sobie wymarzyć, ale trener uczulał nas od początku przygotowań, że z każdym meczem będziemy coraz lepsi - powiedział Popiwczak.

Spotkanie Polska - Czechy w mistrzostwach Europy siatkarzy rozpocznie się w czwartek (31 sierpnia) o godzinie 20.00. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport już od godziny 19.00.

