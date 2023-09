Przypomnijmy, że jeszcze w środę ekipa mistrza Polski walczyła o awans do Ligi Mistrzów. W dwumeczu czwartej rundy eliminacji podopieczni Dawida Szwargi musieli jednak uznać wyższość FC Kopenhaga. Pierwsze spotkanie zostało rozegrane w Sosnowcu i zakończyło się zwycięstwem 1:0 drużyny z Danii. W rewanżu na Parken padł remis 1:1, który premiował zespół Kamila Grabary.

ZOBACZ TAKŻE: Ogromne emocje w meczu Legii Warszawa z Midtjylland! Zdecydowały rzuty karne

To jednak nie koniec przygody częstochowian w europejskich pucharach. Przed nimi rywalizacja w fazie grupowej LE. Jesienią piłkarzy Rakowa czekają starcia z wyżej notowanymi rywalami. Niewykluczone, że do Polski przyjadą uznane marki. Wystarczy wspomnieć, iż w pierwszym koszyku znalazły się m.in. Liverpool, AS Roma czy Ajax.

Ciekawie jest również w drugim koszyku. Raków może trafić chociażby na Sporting, Olympique Marsylia czy Olympiakos. Z trzeciego koszyka losowane będą m.in. Brighton, Freiburg czy Sturm Graz. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 21 września. Oficjalna ceremonia losowania odbędzie się w piątek 1 września. Początek o 13.

Liga Europy 2023/2024 - podział na koszyki:

Koszyk 1:



West Ham United, Liverpool, AS Roma, Ajax, Villarreal, Bayer Leverkusen, Atalanta, Rangers FC

Koszyk 2:



Sporting, Slavia Praga, Stade Rennes, Olympiakos, Real Betis, LASK Linz, Olympique Marsylia, Karabach Agdam

Koszyk 3:



Molde, Brighton, Sheriff Tyraspol, Union Saint-Gilloise, Freiburg, Sparta Praga, Maccabi Hajfa, Sturm Graz

Koszyk 4:



Toulouse, AEK Ateny, FK TSC, Servette Genewa, Panathinaikos, Raków Częstochowa, Aris Limassol, BK Haecken

mtu, Polsat Sport