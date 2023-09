Aryna Sabalenka - Madison Keys to drugi półfinał US Open 2023. Czy zawodniczka, która za kilka dni zostanie światowym numerem "1", wygra ten mecz? Relacja i wynik na żywo z meczu Sabalenka - Keys na Polsatsport.pl.

Sabalenka twierdzi, że awans na pozycję nr 1 na światowych listach nic nie zmienia w jej nastawieniu, bo... zbyt wiele to nie zmieni. 25-latka zamierza w pełni skupić się na triumfie na amerykańskich kortach, a to do tej pory wychodzi jej znakomicie gdyż podczas tegorocznego US Open nie przegrała nawet seta.



Keys również ma się czym pochwalić. Ona co prawda jednego seta przegrała, ale ma na koncie m.in. pokonanie Jessiki Peguli czy Markety Vondrousovej.

W trzech dotychczasowych starciach Keys z Sabalenką dwukrotnie triumfowała ta druga. Jak będzie tym razem?

W zeszłym roku po triumf w rywalizacji singlistek na US Open sięgnęła Iga Świątek. Polska tenisistka w finale wielkoszlemowego turnieju pokonała Ons Jabeur, nie tracąc w meczu ani jednego seta. W poprzedniej edycji zmagań na kortach w Stanach Zjednoczonych po tytuł sięgnął również Carlos Alcaraz. Hiszpan w finale okazał się lepszy od Caspera Ruuda.

Tenisistki i tenisiści rywalizujący w tegorocznym US Open będą mieli szanse na rekordowe zarobki. Warto bowiem przypomnieć, że w puli nagród nowojorskiego turnieju jest aż 65 milionów dolarów.

Finał singlowej rywalizacji pań odbędzie się w sobotę 9 września. Dzień później o tytuł powalczą panowie.

jb, Polsat Sport