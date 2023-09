Dla organizatorów jest to próba generalna przed przyszłorocznymi igrzyskami olimpijskimi w Paryżu, a dla światowej federacji to również okazja do obchodów 200-lecia rugby.

- Tegoroczny Puchar Świata będzie naszą wielką imprezą urodzinową. Spodziewamy się największego zaangażowania fanów w historii rugby i wierzymy, że będzie to dla nas platforma do dalszego rozwoju sportu - powiedział podczas konferencji prasowej Alan Gilpin, dyrektor zarządzający World Rugby.

Turniej otworzył prezydent Francji Emmanuel Macron. Podczas jego przemówienia część publiczności gwizdała, podobnie jak w strefach kibiców m.in. w Paryżu, na Placu Zgody, oraz w Marsylii.

Do walki o Puchar Świata najlepsi rugbiści przystępują po raz dziesiąty. Impreza, która ma zaledwie 36-letnią, jest trzecią - po piłkarskich mistrzostwach świata oraz igrzyskach olimpijskich - jeśli chodzi o liczbę widzów przed telewizorami.

W dwóch drużynach są polskie akcenty. W zespole Walii gra Corey Domachowski, którego pradziadek pochodził z Polski i uciekł z obozu w Auschwitz. Z kolei w drużynie Namibii wystąpi znany z występów w naszym kraju Danco Burger, ale nie znaleźli się powołani na zgrupowanie w lipcu Pieter Steenkamp (Orkan Sochaczew) czy Oderich Mouton (Juvenia Kraków).

W sumie rozegranych zostanie 48 meczów. Faza grupowa (po pięć zespołów w czterech grupach) zakończy się 8 października. Później nastąpi faza pucharowa, począwszy od ćwierćfinałów. Finał - 28 października na Stade de France w Saint-Denis.

MC, PAP