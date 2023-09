Fernando Santos przed meczem z Albanią. "To będzie bardziej otwarte spotkanie"

Polacy zaledwie kilka dni temu rywalizowali u siebie z Wyspami Owczymi. Wygrana 2:0 to jedyny plus tamtej konfrontacji, ponieważ styl gry Biało-Czerwonych pozostawał wiele do życzenia. Istnieją obawy, że nasi piłkarze równie słabo zaprezentują się przeciwko Albańczykom. Ci potrafili zremisować na wyjeździe z Czechami 1:1, toteż poprzeczka w Tiranie będzie zawieszona o wiele wyżej.

ZOBACZ TAKŻE: Fernando Santos wybrał kadrę na mecz z Albanią! Są zmiany

Santos zdaje sobie sprawę, że niedzielna potyczka będzie zupełnie inna od tej czwartkowej z Farerami. Z tego powodu Portugalczyk zapowiada roszady w wyjściowej jedenastce.

- To będzie całkowicie inny mecz. Są osoby, które uważają, że każdy mecz powinien być rozgrywany tym samym składem i w taki sam sposób. To nie tak, bo każdy przeciwnik jest inaczej zorganizowany na boisku. Albania nie ma nic wspólnego z Wyspami Owczymi, które ustawiły się dziesięcioma piłkarzami za linią piłki i czasem tylko kontratakowały. To byli zawodnicy silni i atletyczni. Albania jest zupełnie inna. Są w niej piłkarze o innej charakterystyce. Tacy, którzy chcą mieć piłkę przy nodze, chcą atakować. To będzie bez porównania bardziej otwarty mecz. Tym bardziej, że oba zespoły bardzo chcą wygrać. A skoro to będzie całkiem inny mecz, to i nasz skład będzie nieco inny - przekonuje doświadczony szkoleniowiec.

Po czterech meczach eliminacyjnych Polska posiada sześć punktów i traci "oczko" do drugiej Albanii oraz dwa punkty do prowadzących Czechów. Awans na Euro wywalczą dwie najlepsze ekipy.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Cała rozmowa z Fernando Santosem w załączonym materiale wideo.