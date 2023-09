Liga Mistrzów 2023/2024: Składy wszystkich drużyn

Tytułu wywalczonego w sezonie 2022/2023 broni ekipa Manchesteru City. Podopieczni Pepa Guardioli w minionej kampanii pokonali w finale 1:0 Inter Mediolan. Mimo kilku zmian, które w letnim okienku transferowym zaszły w angielskiej drużynie, trzeba przyznać, że kadra obrońców tytułu nadal prezentuje się imponująco.

Inne zespoły, które powinny liczyć się w walce o końcowy triumf w rozgrywkach, to między innymi Bayern Monachium, Real Madryt czy też FC Barcelona. Każda z wymienionych drużyn może pochwalić się w ostatnim czasie interesującymi wzmocnieniami. Do mistrzów Niemiec dołączył przed sezonem Harry Kane, nowym piłkarzem "Królewskich" został rewelacyjny Jude Bellingham, a na przeprowadzkę do stolicy Katalonii zdecydował się Ilkay Gundogan.

W kampanii 2023/2024 w Champions League będziemy mogli zobaczyć siedmiu polskich piłkarzy. Oprócz oczywistych nazwisk, takich jak Robert Lewandowski, Piotr Zieliński i Jakub Kiwior, będą to również Kamil Piątkowski (Red Bull Salzburg), Łukasz Łakomy (Young Boys Berno), Przemysław Frankowski (RC Lens) oraz Kamil Grabara (FC Kopenhaga).

