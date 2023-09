Grał w piłkę tylko na konsoli, wkrótce zadebiutuje w lidze. "Pół miliona piechotą nie chodzi"

Drużyna FK Viagem Uście nad Łabą, grająca na co dzień w Ceskiej fotbalovej lidze (trzeci poziom rozgrywkowy), zgłosiła do ligi Martina Podhajsky'ego. Jedyną styczność z futbolem 22-latek miał podczas... gry na konsoli. Brak umiejętności piłkarskich nie będzie jednak żadną przeszkodą w debiucie zawodnika w FK Viagem. Wszystko z powodu... pieniędzy.

Jednym z nowych sponsorów klubu z Uścia nad Łabą jest bowiem... ojciec Podhajsky'ego, który zastrzegł w umowie, że pieniądze (500 tysięcy koron czeskich, czyli około 95 tysięcy złotych) przeleje dopiero wtedy, gdy jego syn zagra minimum 10 minut w trzeciej lidze.

- To prawda, że jedyne doświadczenie Martina z futbolem to gra w FIFĘ na komputerze albo konsoli, ale pół miliona piechotą nie chodzi. Jeśli ktoś mi tyle zaoferuje, to jestem w stanie wpuścić na boisko dosłownie każdego. Jeśli jego ojciec jest takim durniem, że da nam 500 tysięcy za 10-minutowy występ, to czemu mielibyśmy nie skorzystać? Potrafię sobie wyobrazić sytuację, że wpuszczamy Martina na boisko na ostatnie 10 minut, gdy będziemy prowadzili 3:0. Wejdzie na przykład za Jakuba Maresa - powiedział w rozmowie z dziennikiem "Blesk" Premysl Kubań, prezes klubu z północno-zachodnich Czech.

FK Viagem po pojawieniu się nowej grupy sponsorów i zmianie zarządu robi wszystko, by pojawiać się na czołówkach czeskich gazet. Przed sezonem właściciele klubu rozdali kibicom tysiąc darmowych karnetów, a w roli reporterki zatrudnili wicemiss Czech Valerię Herianovą.

RI, Polsat Sport