Przebudowa siatkarskiej reprezentacji Polski! "To jest widoczne"

Lepa zauważył, że skład reprezentacji Polski bardzo się zmienił od czasu zeszłorocznych mistrzostw świata.

- Zdałem sobie sprawę, że nasza wyjściowa szóstka w porównaniu z mistrzostwami świata jest zmieniona. Grał Semeniuk, a nie Leon, którego się spodziewamy w finale mistrzostw Europy. Grał Bieniek, a nie Hubert - to z powodu kontuzji. Grał Kurek, a nie Kaczmarek. Bartosz w tym sezonie nie doszedł do właściwej formy. Jest to spora przebudowa w zaledwie rok - powiedział dziennikarz.

ZOBACZ TAKŻE: Został ostatni krok! Tak wyglądała droga Polaków do finału mistrzostw Europy

Gruszka stwierdził, że mimo zmian personalnych, reprezentacja Polski nadal prezentuje bardzo wysoki poziom.

- Zmiana personalna jest widoczna, ale jakościowa już nie. Ci ludzie potrafią grać w siatkówkę. Kaczmarek i Huber - oni grają bardzo dobry turniej. Mam nadzieję, że utrzymają tę formę w finale. Poziom reprezentacji jest na tyle wysoki, że nadal utrzymujemy tę formę. To jest bardzo ważne - ocenił były reprezentant Polski.

Ekspert powiedział także kilka słów na temat nadchodzącego finału mistrzostw Europy.

- To może nie być ładny mecz. Finały takie bywają. Te zespoły mają olbrzymią jakość techniczną. To dwie drużyny grające w systemie blok - obrona. W finale poziom grania będzie dwa metry wyżej - podsumował Gruszka.

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

