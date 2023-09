II Europejski Kongres Sportu i Turystyki jeszcze bardziej międzynarodowy

Ubiegłoroczny Kongres odbył się szerokim echem nie tylko w środowisku sportowym. Ukraińscy politycy podkreślali zgodnie, że odwaga polskich federacji sportowych, piłkarskiej i siatkarskiej, które tuż po inwazji Rosji na Ukrainę domagały się wykluczenia rosyjskich i białoruskich sportowców z areny międzynarodowej, pomogła zwrócić uwagę Zachodu na to, co dzieje się na Ukrainie.

ZOBACZ TAKŻE: Iwona Niedźwiedź: Europejski Kongres Sportu i Turystyki to dla nas ogromne źródło informacji

- Można powiedzieć: być odważnym, jak polskie federacje sportowe. Związek piłkarski i związek siatkarski po rozpoczęciu wojny stanowczo sprzeciwiły się Rosji oraz tamtejszemu sportowi, który jest bliski rosyjskiemu rządowi. Dyskutowaliśmy o tym, jak trudne to było. To dotyczy również naszych innych partnerów: Wielkiej Brytanii, Litwy, USA i innych krajów - mówił przed rokiem Andriej Czesnokow, wiceminister sportu Ukrainy.

Tegoroczny, drugi już Europejski Kongres Sportu i Turystyki, ma mieć jeszcze bardziej międzynarodowy wymiar.

- To pokłosie naszej bardzo wytężonej dyplomatycznej pracy, m.in. nad tym, aby Rosjan i Białorusinów wykluczyć ze świata sportu w kontekście wojny na Ukrainie. Dzięki temu nawiązaliśmy mnóstwo relacji międzynarodowych, co również znajdzie swój wyraz w te trzy dni między 26 a 28 września w Zakopanem - powiedział Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki.

Głównym Partnerem Medialnym Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki została, drugi rok z rzędu, Grupa Polsat. Przed rokiem dyrektor ds. sportu Telewizji Polsat Marian Kmita odebrał na Kongresie nagrodę Mecenasa Sportu.

- Nagroda powinna nosić nazwę "Promotorzy sportu". Każdy z nas, na tym dystansie 30 lat, ma w tym swój udział. Nawet ci, których już z nami nie ma, bo pracują w innych firmach albo odeszli do krainy wiecznych łowów. Tak jak powiedziałem na scenie: jest to nagroda zespołowa. To także duża satysfakcja dla tych, którzy rozkładają kable albo podnoszą szlaban w Polsacie, ale też się interesują i czasami mówią: "dobra transmisja" lub "zdobyliśmy medal". Oni też utożsamiają się z tym sukcesem. Jest to najfajniejsze - powiedział wówczas Marian Kmita.

Pierwsza edycja Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki była również niezwykle ważna z czysto sportowego punktu widzenia. To właśnie podczas tego wydarzenia ówczesny selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz ogłosił kadrę Biało-Czerwonych na mundial w Katarze, a 13 sportowców oraz 11 trenerów zostało nagrodzonych Małopolskim Laurem Sportu.

Organizatorzy drugiej edycji Kongresu podzielili zagadnienia, które mają być poruszane podczas tegorocznego spotkania, na kilka podstawowych bloków tematycznych, gdzie sport i turystyka są dominującymi tematami tegorocznych dyskusji. "Zagrożenia w sporcie" to nazwa pierwszego bloku tematycznego, gdzie poruszony zostanie szereg szalenie ważnych zagadnień, takich jak zapobieganie zagrożeniom w organizacjach sportowych, ochrona młodzieży przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa i integralności cielesnej, zapobieganie korupcji w sporcie, działania antydopingowe, czy wprowadzanie młodzieży w świat profesjonalnego sportu. Kolejnym istotnym blokiem tematycznym jest "Polska jako organizator wielkich imprez sportowych". Komercjalizacja sportu, technologia w sporcie, medycyna sportowa, rola aktywności fizycznej wśród młodzieży, popularyzacja sportu i poszczególnych dyscyplin, ale także turystyka, w tym zielone inwestycje, innowacje w turystyce, narzędzia dostępne dla sektora, digitalizacja w turystyce – to tylko niektóre tematy, o których informują organizatorzy, a które będą poruszane podczas trzech dni Kongresu w Zakopanem. Dyskusja odbędzie się także w kontekście systemowego wyłaniania i szlifowania talentów sportowych, m.in. w oparciu o sprawdzone schematy z innych krajów i różnych dyscyplin sportowych.

II Europejski Kongres Sportu i Turystyki odbędzie się w dniach 26-28 września w Zakopanem. Transmisje z najważniejszych paneli Kongresu oraz Gali Ambasadorów Sportu będzie można zobaczyć na kanałach Grupy Polsat.

RI, Polsat Sport