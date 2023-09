Liga Mistrzów: Benfica - RB Salzburg. Relacja i wynik na żywo

Benfica - RB Salzburg to jeden z środowych meczów drugiej kolejki fazy grupowej Champions League. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Oba zespoły trafiły do grupy z finalistami poprzedniej edycji - Interem Mediolan oraz Realem Sociedad. Wydaje się, że zestawienie jest na tyle wyrównane, że każda z drużyn może realnie marzyć o grze w 1/8 finału. Nawet, jeżeli zdaniem ekspertów faworytem do pierwszej lokaty jest Inter, to pozostałe ekipy powinny między sobą rozstrzygnąć losy pozostałych pozycji.

Już pierwszy mecz i konfrontacja Benfiki z RB Salzburg powinna odpowiedzieć na wiele pytań. Wyżej notowani są gospodarze, którzy w lidze portugalskiej zajmują czwarte miejsce. Piłkarze ze stolicy zaczęli sezon od porażki, ale wygrali cztery kolejne mecze i do prowadzącej trójki - Boavisty, Sportingu i FC Porto tracą tylko punkt.

Jeszcze lepiej w lidze austriackiej radzi sobie RB Salzburg, który dopiero w siódmej kolejce stracił pierwsze punkty, remisując na wyjeździe z grupowym rywalem Rakowa Częstochowa w Lidze Europy - Sturmem Graz 2:2. To jednak nie przeszkodziło Salzburgowi w utrzymaniu pozycji lidera z dwoma "oczkami" przewagi właśnie nad drugim Sturmem.

W składzie gości w środowym meczu w Lizbonie nie powinno zabraknąć środkowego obrońcy Kamila Piątkowskiego.

Relacja i wynik na żywo meczu Benfica - RB Salzburg od godz. 21:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport