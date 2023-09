38-latek posiada ważny kontrakt z Al-Nassr do czerwca 2025 roku. Będzie miał wówczas 40 lat i niewykluczone, że właśnie w tym wieku zdecyduje się zakończyć bogatą karierę.

Dotychczas nie brakowało doniesień sugerujących, że Ronaldo może jeszcze spróbować swoich sił w Europie. Mówiło się głównie o jego powrocie do Sportingu, w którym zaczęła się jego wielka kariera. Wszystko jednak wskazuje na to, że Ronaldo nie wróci ani do Lizbony - przynajmniej nie w roli piłkarza, ani nie trafi również do żadnego klubu z MLS. Legenda Realu Madryt byłą łączona m.in. z transferem do Interu Miami, gdzie miałaby stworzyć duet napastników z Leo Messim.

ZOBACZ TAKŻE: Historyczny rekord duńskiego futbolu w Lidze Mistrzów

Według informacji saudyjskich mediów Ronaldo miał jednak przekazać władzom klubu Al-Nassr, że to właśnie w barwach ich zespołu zawiesi buty na kołku. I prawdopodobnie stanie się to za dwa lata.

Warto zaznaczyć, że mimo upływu lat, Ronaldo nadal występuje w reprezentacji Portugalii. Niewykluczone, że jego ostatnim turniejem w karierze będą przyszłoroczne mistrzostwa Europy w Niemczech.

Ronaldo w swojej karierze występował w Sportingu, dwukrotnie w Manchesterze United, Realu Madryt oraz Juventusie. Na niwie klubowej strzelił 730 goli w 984 meczach (stan na 22 września). W dorosłej reprezentacji wystąpił 235 razy i zdobył 141 bramek.

KN, Polsat Sport