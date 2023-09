Lider Ekstraklasy odpadł z Fortuna Pucharu Polski! Jagiellonia gra dalej

Przebieg pierwszej połowy nie był zbyt porywający. Żadna z drużyn nie była w stanie stworzyć większego zagrożenia pod bramką rywali. Obie ekipy zeszły na przerwę przy bezbramkowym remisie.

W 56. minucie gry bliska wyjścia na prowadzenie była Jagiellonia. Strzelał rezerwowy Bartłomiej Wdowik, ale piłka nieznacznie minęła słupek bramki Kacpra Trelowskiego. Sześć minut później padł gol na 1:0. Po krótkim rozegraniu rzutu różnego futbolówkę przejął Nene. Portugalczyk przymierzył z dystansu i oddał precyzyjny strzał w róg bramki Śląska. Piłka zatrzepotała w siatce.

Po zdobyciu bramki Jagiellonia nie ustawała w atakach i dążyła do podwyższenia prowadzenia. W 78. minucie meczu Wdowik uderzył w mur z rzutu wolnego. Następnie doszło do zamieszania w polu karnym, po którym gracze Jagiellonii domagali się odgwizdania rzutu karnego. Powtórki pokazały, że piłka odbiła się od ręki jednego z zawodników Śląska. Sędzia Paweł Raczkowski po konsultacji z VAR uznał, że nie ma podstaw do podyktowania "jedenastki".

Kilkadziesiąt sekund później wrocławianie mieli znakomitą okazję do tego, by doprowadzić do remisu. Piotr Samiec-Talar zacentrował futbolówkę w pole karne do nabiegającego Petra Schwarza. Czech miał mnóstwo miejsca, by oddać celny strzał głową. Piłka po jego uderzeniu minęła jednak bramkę Sławomira Abramowicza.

Wydawało się, że po tej akcji Śląsk będzie nadal dążył do wyrównania. Finalnie to jednak białostoczanie dołożyli drugą bramkę. Wynik meczu w 92. minucie gry ustalił Jesus Imaz. Hiszpan otrzymał podanie na przedpole i pewnym strzałem pokonał Trelowskiego. Jagiellonia wygrała i awansowała do kolejnej rundy Fortuna Pucharu Polski.

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław 2:0 (0:0)

Bramki: Nene 62, Imaz 90+2

mtu, Polsat Sport