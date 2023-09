ORLEN Superliga Kobiet: Młyny Stoisław Koszalin - MKS Zagłębie Lubin. Relacja i wynik na żywo

Aktualne mistrzynie Polski kapitalnie rozpoczęły sezon. Po dwóch meczach mają na swoim koncie komplet sześciu punktów po zwycięstwach z Urbisem Gniezno na wyjeździe 35:16, a potem przed własną publicznością ze Startem Elbląg 28:21.

ZOBACZ TAKŻE: Nerwowa pierwsza połowa! Mistrzynie Polski z kolejnym zwycięstwem

Piłkarki Młynów Stoisław Koszalin rozpoczęły sezon od wygranej po karnych z ekipą z Jarosławia, by następnie przegrać wyraźnie w Gnieźnie 19:26. Rezultaty te dały im dwa punkty do ligowej tabeli.

- To nie będzie łatwy mecz, bo zmierzymy się z mistrzem Polski, ale gramy przed swoją publicznością i chcemy się przed nią zaprezentować jak najlepiej dopisując do konta kolejne punkty. Dotychczasowe dwa to mało. W piątek zespół dostał trochę wolnego, ale przez weekend solidnie trenujemy. Musimy poprawić skuteczność i wyeliminować naszą największą bolączkę, czyli błędy techniczne – powiedział Krzysztof Przybylski, trener zespołu Młyny Stoisław Koszalin, cytowany przez oficjalny portal klubu.

Relacja na żywo i wynik meczu Młyny Stoisław Koszalin - MKS Zagłębie Lubin od godziny 18:00 na Polsatsport.pl.

CM, PAP