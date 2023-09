Premier Mateusz Morawiecki: Dom światowej siatkówki jest właśnie w Polsce

To, że w Polsce odbędą się Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej w 2027 roku, to znakomita wiadomość dla fanów sportu; to możliwe, bo Polska udowodniła, że potrafimy organizować imprezy na poziomie światowym - powiedział w środę w Zakopanem premier Mateusz Morawiecki.