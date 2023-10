Popek na torze Ninja Warrior Polska

Tor Ninja Warrior czeka na kolejnych zawodników, którzy odważą się podjąć wyzwanie! Odcinek 5 to będzie starcie najlepszych! O awans do finału zawalczą Ci, którzy byli najbliżej zwycięstwa w poprzednich sezonach i jako jedyni w Polsce chwycili za linę prowadzącą na szczyt Góry Midoryiama - Jan Tatarowicz, Igor Fojcik i Grzegorz Niecko! Na tor wskoczy też - raper wagi ciężkiej „Król Albanii” Popek, a także pełen determinacji Sylwester Wilk!

W tym sezonie wydarzyło się już wiele, ale największe emocje dopiero przed nami! Po raz pierwszy swoich sił na torze ninja spróbuje Paweł Mikołajuw, czyli Popek. To znany raper, wokalista i zawodnik MMA wagi ciężkiej, który ma za sobą między innymi występy w MMA. Muzyk odbierany jest jako postać kontrowersyjna, przede wszystkim z powodu wyglądu - tatuażu na oczach i skaryfikacji twarzy, a także bezkompromisowych treści. Z nieco innej strony dał się poznać w 2018 roku gdy wziął udział w programie „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” i w parze z Janjią Lesar zajął wysokie trzecie miejsce. Czy równie dobrze jak na parkiecie pójdzie mu na torze Ninja Warrior? W to nie wątpią jego najbliżsi, którzy z całych sił kibicowali Popkowi na trybunach.

Na na torze stanie również trzech wojowników ninja, którzy jako jedyni w polskiej historii programu zmierzyli się z Górą Midoriyama – Jan Tatarowicz, Grzegorz Niecko oraz Igor Fojcik.



Największą presję odczuwa 23-latek z Gdańska, Jan Tatarowicz, któremu w 7. sezonie zabrakło niespełna sekundy do zdobycia statuetki Shuriken’a. Zawodnik zakończył rywalizację z tytułem najmłodszego Last Man Standing w historii. - Moim największym przeciwnikiem tak naprawdę jestem ja sam i moja chęć pokazania się jak najlepiej. Wszyscy oczekują ode mnie, że w tej edycji wygram. Staram się nie ulegać tej presji, mam poczucie, że ja już wystarczająco dużo osiągnąłem i nie muszę nikomu udowadniać. Jeśli tym razem uda mi się dotrzeć do góry Midoriyama to na pewno zdobędę ją w czasie. – deklaruje faworyt show.

W najbliższym odcinku zobaczymy również Sylwestra Wilka, czyli pierwszego człowieka na świecie bez nogi, który pokonał tor eliminacyjny Ninja Warrior. Zawodnik postanowił ponownie zmierzyć się z przeszkodami, ponieważ jak mówi ma za sobą bardzo trudny czas, walczy z depresją - Ja znam tylko jeden sposób na radzenie sobie z tym wszystkim. Sport jest ze mną od zawsze i za każdym razem kiedy się podnosiłem stawiałem sobie kolejny cel. Plan jest prosty, zajść dalej niż poprzednio. Czy Sylwestrowi uda się powtórzyć swój sukces i awansować do półfinału?

Oglądaj Ninja Warrior Polska w każdy wtorek o godz. 20:05 tylko w Polsacie!

