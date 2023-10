Reprezentacja Rosji zagra w mistrzostwach świata? FIFA może podjąć taką decyzję

Na środowym posiedzeniu Rady Wykonawczej Światowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) planowane jest omówienie i ewentualne zatwierdzenie decyzji o ponownym włączeniu do rywalizacji międzynarodowej juniorskich reprezentacji Rosji - podaje w raporcie Sky News. Z raportu wynika, że decyzja może zostać podjęta już na środowym posiedzeniu Rady FIFA, a to umożliwi rosyjskim drużynom udział w mistrzostwach świata FIFA do lat 17, jeśli zakwalifikują się do rozgrywek.