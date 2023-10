Hit jesieni w polskiej lidze! Wicelider podejmie lidera

Gospodarze, to aktualni brązowi medaliści mistrzostw Polski, którzy chcą w tym roku odzyskać "złoto", które wywalczyli w 2022 roku. Podopieczni Macieja Brażuka w ostatniej kolejce pokonali na wyjeździe Lechię (24:20), a wcześniej wygrali z Edachem Budowlanymi Lublin (38:26) i pokazali, że nawet w trudnych momentach potrafią wyjść cało z opresji.

Mecz zostanie rozegrany o nietypowej, jak na warunki ekstraligi porze, w niedzielę o godzinie 19.00. Zawodnicy zagrają przy sztucznym oświetleniu, co poza meczami w Trójmieście nie jest częstym przypadkiem w polskiej ekstralidze.

– Może to być najtrudniejsze ze spotkań jakie ostatnio rozgrywaliśmy. Gramy na wyjeździe i to w Sochaczewie. Jest to miasto, które żyje rugby. Trybuny stadionu Orkana zawsze wypełniają się po brzegi, a doping jest głośny i bez dwóch zdań dodaje zespołowi gospodarzy skrzydeł – uważa rzecznik Juvenii Kajetan Cyganik.

Po siódmej kolejce krakowianie mają 29 punktów, zaś Orkan 24. Jeśli zespołowi z Sochaczewa uda się wygrać i dodatkowo zdobyć punkt bonusowy, to zostanie nowym liderem.

– W tym tygodniu skupialiśmy się przede wszystkim na sobie i poprawianiu elementów, które jeszcze nie do końca dobrze funkcjonowały. Nastawiamy się na trudne zawody, bo zarówno my, jak i Orkan gramy w podobnym stylu – przyspieszamy grę kiedy tylko jest taka możliwość. To oznacza, że w niedzielę najważniejsze będzie kontrolowanie piłki. Kto dłużej utrzyma się w jej posiadaniu, wygra. Dlatego naszym celem jest również zdominować rywali w młynie, bo to właśnie wprost przekłada się bezpośrednio na posiadanie piłki – powiedział trener "Smoków" Konrad Jarosz.

W poprzedniej kolejce jego zespół na własnym boisku pokonał Ogniwo Sopot 39:0.

RM, Polsat Sport