Mołdawskie media pod wrażeniem postawy swoich piłkarzy. "Wyjątkowy mecz"

Stacja telewizyjna TVR Moldova określająca grę gości w niedzielnym spotkaniu terminem “wspaniałej” zaznacza, że zawodnicy tego kraju są zdeterminowani do zapewnienia sobie awansu na Euro w Niemczech.

“Daliśmy radę w meczu w Warszawie, który był dla nas niezwykle ważny. Wciąż liczymy się w grze o Euro” - oceniła TVR Moldova.

Z kolei stołeczne Radio Chisinau odnotowuje, że pod nieobecność Roberta Lewandowskiego na warszawskim boisku w niedzielę “nie zawiódł” inny napastnik – Mołdawianin Ion Nicolaescu.

“Na stadionie Narodowym w Warszawie Nicolaescu zdobył swoją 14. bramkę w drużynie narodowej” - przypomniała stołeczna rozgłośnia, nazywając go bohaterem meczu.

Radio z Kiszyniowa odnotowuje, że z wysoko notowaną w europejskiej piłce Polską Mołdawia wygrała rywalizację w dwumeczach eliminacji do przyszłorocznego Euro. Twierdzi, że dobra postawa w niedzielnym meczu Nicolaescu i jego kolegów dowodzi, że czerwcowa wygrana 3:2 z biało-czerwonymi nie była przypadkowa.

Stołeczna rozgłośnia, podobnie jak dziennik online Stiri wskazują, że Mołdawia przeżywa swój najlepszy okres w historii reprezentacyjnego futbolu i z piłkarskiego kopciuszka staje się podczas eliminacji do ME 2024 wartościową drużyną.

Portal Stiri na dowód dotychczasowej słabości mołdawskiej kadry przypomina, że w ponad 30-letniej historii reprezentacji tego kraju jej piłkarze zanotowali zaledwie 54 zwycięstwa, 65 remisów i aż 160 porażek.

Mołdawia, która po remisie z Polską zajmuje w grupie E eliminacji ME czwarte miejsce za Albanią, Czechami i Polską, ma jeszcze do rozegrania dwa spotkania – z zespołami przewodzącymi w tabeli. Mająca 9 punktów Mołdawia ma do lidera stratę 4 punktów, zaś do kolejnych drużyn odpowiednio 2 i 1.

KN, PAP