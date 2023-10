W tym rankingu Świątek już jest wyżej od Sabalenki! Świetne wieści dla Polki

Race to Paris to notowanie, w którym punkty zbiera się po to, by uzyskać kwalifikację olimpijską. Na igrzyska mają pojechać 54 najlepsze zawodniczki, więc spore szanse mają też inne polskie tenisistki. W rankingu prowadzi Amerykanka Cori Gauff. Drugie miejsce zajmuje Świątek, a trzecie - Marketa Vondrousova. Sabalenka jest czwarta.

Wysokie miejsce nie gwarantuje jednak automatycznie udziału w turnieju olimpijskim. Aby tam pojechać, trzeba spełnić jeszcze jeden warunek - rozegrać przynajmniej dwa mecze w reprezentacji, na przykład w turnieju Billie Jean King Cup. Świątek, ze względu na zbyt napięty kalendarz turniejowy, zrezygnowała z udziału w nim, czym bardzo skomplikowała sobie sytuację.

Inną drogą awansu może być także otrzymanie "dzikiej karty". Biorąc pod uwagę to, jakiej rangi zawodniczką jest raszynianka, trudno sobie wyobrazić, by miała jej nie otrzymać.

Igrzyska rozpoczną się 26 lipca 2024 roku i potrwają do 11 sierpnia.





Karolina Potrykus