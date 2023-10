Pora na jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tego roku w świecie MMA. Gala UFC 294 w Abu Zabi zapowiada się znakomicie. W walce wieczoru dojdzie do rewanżowego starcia dwóch mistrzów. Rękawice skrzyżują Islam Makhachev (24-1, 4 KO, 11 Sub) i Alexander Volkanovski (26-2, 13 KO, 3 Sub). Transmisja gali UFC 24 w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go.

Przypomnijmy, że pierwotnie w main evencie sobotniej gali miało dojść do innej walki rewanżowej. Początkowo przeciwnikiem Makhacheva w drugiej obronie tytułu mistrzowskiego w wadze lekkiej miał być Charles Oliveira, którego Dagestańczyk pokonał przed rokiem. Brazylijczyk musiał jednak wycofać się z pojedynku z powodu głębokiego rozcięcia na twarzy. Jego miejsce zajął Volkanovski.

"The Great" od dłuższego czasu dominuje w kategorii piórkowej. W lutym tego roku podjął próbę odebrania pasa Makhachevowi w wyższej wadze. Pojedynek był bardzo wyrównany, lecz ostatecznie sędziowie uznali wyższość zawodnika z Machaczkały. Osiem miesięcy później dojdzie do rewanżu. W międzyczasie Volkanovski wrócił do kategorii piórkowej i pozbawił marzeń o regularnym mistrzostwie tymczasowego czempiona Yaira Rodrigueza.

Należy dodać, że Australijczyk macedońskiego pochodzenia przyjął walkę w zastępstwie na kilkanaście dni przed galą. Niewykluczone, iż będzie to miało wpływ na jego dyspozycję. Warto też nadmienić, że zawodnikiem rezerwowym w tym pojedynku jest Mateusz Gamrot (23-2-1NC, 8 KO, 5 Sub). Polak poleciał do Abu Zabi, wypełnił limit wagowy i pozostaje w gotowości, w razie gdyby któryś z bohaterów main eventu nie mógł wejść do oktagonu.

Pozostałe pojedynki karty głównej UFC 294 zapowiadają się równie pasjonująco. W co-main evencie Kamaru Usman (20-3, 9 KO, 1 Sub) stoczy bój z Khamzatem Chimaevem (12-0, 6 KO, 5 Sub). Nigeryjczyk zastąpił w tym starciu kontuzjowanego Paulo Costę, ale zdaniem wielu ekspertów obecne zestawienie zapowiada się jeszcze lepiej. Interesująco powinno być także w starciu byłego rywala Jana Błachowicza Magomeda Ankalaeva (17-1-1, 9 KO) z Johnnym Walkerem (21-7, 16 KO, 3 Sub).

Transmisja karty głównej gali UFC 294 w sobotę w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go. Początek o 20:00.

Karta główna (20:00, Polsat Sport Fight, Polsat Box Go):



155 lb: Islam Makhachev (24-1) vs Alexander Volkanovski (26-2) - o tytuł mistrza wagi lekkiej

185 lb: Khamzat Chimaev (12-0) vs Kamaru Usman (20-3)

205 lb: Magomed Ankalaev (18-1-1) vs Johnny Walker (21-7)

185 lb: Ikram Aliskerov (14-1) vs Warlley Alves (14-6)

135 lb: Said Nurmgomedov (17-3) vs Muin Gafurov (18-5)

Karta wstępna (16:00):



125 lb: Tim Elliott (19-12-1) vs Muhammad Mokaev (9-0, 1 NC)

155 lb: Mohammad Yahya (12-3) vs Trevor Peek (8-1, 1 NC)

135 lb: Javid Basharat (14-0) vs Victor Henry (23-6)

185 lb: Abu Azaitar (14-3-1) vs Sedriques Dumas (8-1)

155 lb: Mike Breeden (10-6) vs Anshul Jubli (7-0)

145 lb: Nathaniel Wood (19-5) vs Muhammad Naimov (9-2)

115 lb: Victoria Dudakova (7-0) vs Jinh Yu Frey (11-9)

185 lb: Sharabutdin Magomedow (11-0) vs Bruno Silva (23-9)