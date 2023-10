GKS Tychy bliżej lidera! Podbeskidzie nie miało szans

GKS Tychy bez większych problemów pokonał na swoim boisku Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:0 w meczu 12. kolejki Fortuna 1 Ligi. Dzięki temu podopieczni Dariusza Banasika przybliżyli się do lidera na zapleczu PKO BP Ekstraklasy - Odry Opole.

Pierwsza bramka w tym spotkaniu padła już w 11. minucie. Marcel Błachewicz dośrodkował piłkę w pole karne gości z rzutu wolnego. Podanie przeciął jeden z defensorów Podbeskidzia, jednak piłka trafiła do Bartosza Śpiączki. Doświadczony napastnik długo się nie zastanawiał i od razu uderzył futbolówkę, która skozłowała, a następnie wpadła do bramki zespołu z Bielska-Białej.

ZOBACZ TAKŻE: Wisła Kraków się nie zatrzymuje! Kolejne efektowne zwycięstwo

Jeszcze przed przerwą podopieczni Dariusza Banasika potrafili powiększyć swoje prowadzenie. Piłkę w "szesnastkę" gości ponownie dograł Błachewicz. Jan Hlavica próbował wybić futbolówkę, ale po niefortunnej interwencji skierował ją do własnej bramki. Przez to piłkarze schodzili do szatni przy wyniku 2:0 dla zespołu z Tych.

Po powrocie na boisko gospodarze nadal dominowali na boisku. W 48. minucie na listę strzelców wpisał się Krzysztof Machowski. Daniel Rumin oddał mocny strzał na bramkę rywalki. Patrik Lukac obronił to uderzenie, ale nie miał już szans przy dobitce. Chociaż GKS próbował jeszcze powiększyć prowadzenie, to do ostatniego gwizdka nie padła już ani jedna bramka w tym spotkaniu.

Dzięki temu triumfowi gospodarze przybliżyli się do lidera Fortuna 1 Ligi. Obecnie na pierwszym miejscy w tabeli plasuje się Odra Opole, która ma dwa punkty i jeden mecz przewagi nad zespołem z Tych.

GKS Tychy - Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:0 (2:0)

Bramki: Śpiączka 11, Hlavica 36 (s), Lukac 48

GKS Tychy: Maciej Kikolski - Jakub Teclaw, Jakub Budnicki, Nemanja Nedic - Krzysztof Machowski (Dominik Połap 86), Norbert Wojtuszek, Wiktor Zytek, Marcel Błachewicz (Dominik Polap 87) - Wiktor Niewiarowski, Bartosz Śpiączka (Natan Dzięgielewski 82) - Daniel Rumin (Mateusz Radecki 72)

Podbeskidzie Bielsko-Biała: Patrik Lukac - Michal Willman (Michał Stryjewski 58), Jan Hlavica, Martin Chlumecky, Piotr Tomasik (Maksymilian Sitek 81) - Samuel Nnosiri, Jakub Kisiel (Jaka Kolenc 73), Marcel Misztal (Mateusz Ziółkowski 58) - Maksymilian Banaszewski, Lionel Abate, Bartosz Bida (Titas Milasius 58)