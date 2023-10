Ajax reaguje! Nowy trener w legendarnym klubie

Zajmujący ostatnie miejsce w tabeli holenderskiej ekstraklasy Ajax Amsterdam zatrudnił trenera Johna van ’t Schipa - poinformowano w klubowym komunikacie. Były piłkarz tego zespołu podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2024/25.

Urodzony w 1963 roku van 't Schip bronił barw Ajaxu w latach 1981-92, a później, od 1997 do 2001 roku i w latach 2002-04, pełnił w klubie z Amsterdamu rolę trenera ekipy młodzieżowej i asystenta szkoleniowca pierwszej drużyny. Latem 2004 roku został asystentem selekcjonera reprezentacji Holandii, a cztery lata później wrócił do Ajaxu, by ponownie pełnić rolę asystenta.

ZOBACZ TAKŻE: Dramatyczne sceny! Znany piłkarz stracił przytomność w trakcie meczu

Doświadczenie trenerskie zbierał też m.in. w FC Twente, Melbourne Heart, Melbourne City, Chivas Guadalajara i PEC Zwolle, a w latach 2019-21 był selekcjonerem Grecji.

"Cieszę się, że zawarliśmy tę umowę. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę pracę z drużyną, w której wszystko się dla mnie zaczęło. Ajax musi znaleźć drogę na górę tabeli i z chęcią w tym pomogę" - powiedział van 't Schip, cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Welcome back, John van ‘t Schip! ❌❌❌ — AFC Ajax (@AFCAjax) October 30, 2023

W poprzednich dwóch spotkaniach - z PSV Eindhoven (2:5) i Brighton & Hove Albion w Lidze Europy (0:2) - drużynę prowadził tymczasowo Hedwiges Maduro. Wcześniej od początku sezonu trenerem był Maurice Steijn.

Ajax ma zaledwie pięć punktów po ośmiu spotkaniach i traci dwa do przedostatniego w tabeli FC Utrecht, który rozegrał jednak o dwa mecze więcej. Liderem jest PSV z kompletem zwycięstw w 10 kolejkach i bilansem bramek 35:5.

AA, PAP