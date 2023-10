Kontrowersje przy rzucie karnym w meczu Zawisza Bydgoszcz - Lech Poznań (WIDEO)

Pod koniec pierwszej połowy meczu Zawisza Bydgoszcz - Lech Poznań w Fortuna Pucharze Polski gospodarze mieli pretensje do sędziego Pawła Malca. Chodziło o rzut karny dla gości.

W 42. minucie do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Kristoffer Velde. Norweg nie zdołał pokonać bramkarza Zawiszy Michała Oczkowskiego za pierwszym razem, ale jego dobitka znalazła drogę do siatki.



Piłkarze Zawiszy mieli jednak pretensje do arbitra, gdyż przed oddaniem strzału przez Velde w pole karne wbiegł Joel Pereira. Ich zdaniem bramka nie powinna zostać uznana.

Sędzia miał inne zdanie i zaliczył gola.

