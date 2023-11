Obrońca gospodarzy Jakub Tecław cieszy się z możliwości konfrontacji z Legią.

- Medialnie to jest bardzo fajnie nagłośnione. Od wtorku będziemy myśleć i przygotowywać się do Legii. My podchodzimy do tego spokojnie, wyłapiemy ich słabe i mocne strony, będziemy chcieli je wykorzystać i zniwelować. Mam nadzieję na fajny mecz - powiedział w materiale wideo opublikowanym przez klub.

Nastroje w Warszawie są znacznie gorsze. W niedzielę Legia uległa przed własną publicznością Stali Mielec 1:3, ponosząc czwartą z rzędu porażkę w ekstraklasie. Wliczając także występy w Lidze Konferencji bilans wicemistrzów Polski w ostatnich sześciu spotkaniach to zwycięstwo i pięć porażek.

- Nie wiem, dlaczego sytuacja wygląda tak źle. Zawodnicy są zdołowani. Proszę nie atakować piłkarzy. Biorę presję na siebie - skomentował po niedzielnym meczu trener Legii Kosta Runjaic.

Smaczku czwartkowej potyczce dodaje osoba trenera śląskiego zespołu, którym jest Dariusz Banasik, pracujący przez lata z młodzieżą i rezerwami w stołecznym klubie.

Transmisja meczu GKS Tychy - Legia Warszawa w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50.

