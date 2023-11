Pilne spotkanie Roberta Lewandowskiego i spółki!

Piłkarze Barcelony nie mogą być do końca zadowoleni ze swoich ostatnich występów. Jak podaje hiszpański Sport zawodnicy "Blaugrany" spotkali się na kolacji, by omówić wewnętrzne problemy zespołu.

Barcelona pod koniec października przegrała z Realem Madryt w El Clasico 1:2. O wyniku tego spotkania zadecydował Jude Bellingham, który zdobył bramkę w doliczonym czasie drugiej połowy. Później podopieczni Xaviego wygrali rzutem na taśmę ligowe spotkanie z Realem Sociedad. Klub ze Stolicy Katalonii w jednej z ostatnich akcji uratował Ronald Araujo, który głową trafił do bramki rywali.

Później zawodnicy Barcelony mierzyli się z Szachtarem Donieck w meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zespół zza wschodniej granicy Polski sensacyjnie wygrał to spotkanie 1:0.

- W ostatnim czasie mamy swoje problemy, jeżeli chodzi o to, jak powinniśmy grać. To dla nas wyzwanie, by wrócić na właściwe tory. Ostatnie mecze nie były wybitne - powiedział Lewandowski po porażce z Szachtarem.

Chociaż nadal trudno mówić o kryzysie w szeregach "Dumy Katalonii", to Lewandowski i spółka wolą dmuchać na zimne. Jak podają dziennikarze hiszpańskiego Sportu, zawodnicy "Blaugrany" spotkali się na kolacji. Według doniesień medialnych miała ona na celu wzmocnienie więzi między piłkarzami, a także rozwiązanie wewnętrznych problemów zespołu.

Już niedługo kibice katalońskiego klubu dowiedzą się, czy wspomniane spotkanie przyniesie zamierzone skutki. Barcelona swój kolejny mecz na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Hiszpanii rozegra w niedzielę 12 grudnia. Wtedy podopieczni Xaviego zagrają u siebie z Deportivo Alaves.

AA, Polsat Sport