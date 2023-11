0–25 to bilans meczów drużyny z Radomia we własnej hali po 11 grudnia 2021 roku. W poniedziałek podopieczni Pawła Woickiego ponieśli dotkliwą porażkę 0:3 z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Szkoleniowiec stara się jednak szukać pozytywów.

Trwa czarna seria Enea Czarnych Radom przed własną publicznością. Ostatni raz wygrali na jej oczach w 2021 roku.

W tym sezonie radomianie ponieśli piątą porażkę, ale trzeba przyznać, że rywal był z najwyższej półki. Zawiercianie kontrolowali mecz od początku do końca. Trener Woicki stara się jednak szukać pozytywów.

- Minimalnie lepsza zagrywka w porównaniu do poprzedniego meczu. Popełniamy trochę mniej błędów, jest większa siła. Dużo nad tym pracowaliśmy i widać efekty - powiedział.

W poniedziałkowym meczu Czarni popełnili jednak aż 14 błędów na zagrywce, z czego aż 4 zapisał na swoim koncie Nikola Meljanac (jedną z nich można zobaczyć TUTAJ). W poprzednim meczu ze Ślepskiem Malow Suwałki pomylili się 9 razy.

- Super funkcjonowało przyjęcie, jak na zagrywkę, którą ma Zawiercie. To najlepiej serwujący zespół w lidze. W poprzednim sezonie na pewno tak było, a w tym dokupili jeszcze Mateusza (Bieńka - przyp. red.) i Karola (Butryna - przyp. red.). To jeszcze podniosło poziom. Trevor Clevenot też ma olbrzymią kontrolę. Jest zawodnikiem do rozwiązywania problemów - ocenił Woicki.

Choć sytuacja radomskiej ekipy jest bardzo trudna, Woicki nie załamuje rąk. Widzi progres w podejściu mentalnym swojego zespołu.

- Uderzające było to, że przy stanie po 13 (w meczu z Suwałkami - przyp. red.) graliśmy, jakbyśmy przegrali mecz. To było najgorsze. Tym razem mam ogromną wdzięczność do zawodników, że walczyli do końca - podsumował szkoleniowiec.

Czarni są jedyną drużyną w PlusLidze, która nie zdobyła jak dotąd nawet punktu w rozgrywkach.

CM, Polsat Sport