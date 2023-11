Barcelona w niedzielę 12 grudnia rywalizowała w hiszpańskiej ekstraklasie z Deportivo Alaves. Mecz zakończył się zwycięstwem "Dumy Katalonii" 2:1. Obie bramki dla zespołu z Barcelony zdobył Robert Lewandowski. Chociaż napastnik obecnie przebywa na zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji Polski, to nadal pojawia się w mediach społecznościowych "Blaugrany".

Na profilu mistrzów Hiszpanii na platformie X (wcześniej Twitter) w środę pojawiło się niecodzienne zdjęcie byłego piłkarza Bayernu Monachium. "Lewy" na opublikowanej fotografii ma mocny zarost. W ten sposób zespół ze stolicy Katalonii włączył się, w odbywają się w tym miesiącu akcję "Movember".



"Lewy też dołączył do Movember" - napisano w opisie zdjęcia.

Lewy se une también al Movember 🥸 pic.twitter.com/j1lMyF77vq — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 15, 2023

Co roku w listopadzie prowadzona jest akcja społeczna "Movember", której celem jest zwiększenie świadomości na temat zdrowia intymnego mężczyzn i zachęcenie ich do regularnych badań oraz dbania o swoje zdrowie. By pokazać swoje zaangażowanie w tę akcję, wielu mężczyzn w przedostatnim miesiącu roku zapuszcza wąsy.

AA, Polsat Sport