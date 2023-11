Afera alkoholowa w reprezentacji Czech! Trzech zawodników wyrzuconych ze zgrupowania

Jako pierwszy o tym zdarzeniu poinformował portal isport.cz, który opublikował zdjęcia na których piłkarze piją alkohol i bawią się w jednej z dyskotek w Ołomuńcu w towarzystwie członka komitetu wykonawczego Czeskiej Federacji Piłkarskiej (FAČR), Tomasa Neumanna. To właśnie w tym mieście w poniedziałek wieczorem nasi grupowi rywale rozegrają decydujący z Mołdawią. Czechom do awansu wystarczy remis.

„Trzech zawodników kadry narodowej w sobotni wieczór zasadniczo naruszyło regulamin wewnętrzny drużyny narodowej. Jakub Brabec, Vladimír Coufal i Jan Kuchta opuścili spotkania kadry narodowej ze skutkiem natychmiastowym decyzją władz kadry narodowej” – brzmiał oficjalny komunikat, który pojawił się na oficjalnych social mediach (FAČR) Czeskiej Federacji piłkarskiej. Wszystko na to wskazuje, że selekcjoner Jaroslav Silhavy najprawdopodobniej nie zdecyduje się na powołanie do kadry w ich miejsce zawodników z listy rezerwowej. O 16:45 odbędzie się konferencja prasowa, a o 17:30 zaplanowano ostatni trening przed poniedziałkowym meczem.

W grupie E przed ostatnią kolejką eliminacji pewną awansu do finałów Euro 2024 jest Albania, która ma 14 punktów i jutro zagra u siebie z Wyspami Owczymi. Drudzy są Czesi, którzy po piątkowym remisie z Polską mają na swoim koncie 12 punktów i o jedno „oczko” wyprzedzają Polaków i o dwa Mołdawię. Czechom do bezpośredniego awansu wystarczy remis. W przypadku porażki awans – obok Albanii - zapewni sobie Mołdawia, a Czesi oraz Polacy zagrają w wiosennych barażach. Mołdawia w przypadku braku wygranej w Ołomuńcu straci definitywnie szanse na awans do finałów Mistrzostw Europy w 2024 roku.

Cała trójka, która opuściła już zgrupowanie kadry, w piątek zagrała w wyjściowym składzie w zremisowanym 1:1 meczu na PGE Narodowym w Warszawie przeciwko Polsce. Kuchtę w przerwie zastąpił na boisku Adam Hlozek, a Brabec i Coufal zagrali całe spotkanie. Ten ostatni wprawdzie brał udział przy akcji bramkowej, bo to po jego dośrodkowaniu ostatecznie do wyrównania doprowadził Tomas Soucek. Po meczu Coufal był jednak krytykowany zwłaszcza za to, że pozwolił dośrodkować Nikoli Zalewskiemu, gdy gola dla Polski strzelił Jakub Piotrowski. Obrońcy West Hamu United zarzucano, że zagrał zbyt asekuracyjnie, bo bał się ukarania żółtą kartką, która wyeliminowałaby z gry w meczu z Mołdawią. Jak się teraz okazało, to z Mołdawią i tak nie zagra.

Nieoficjalnie piłkarze reprezentacji Czech za awans do finałów Euro mają obiecaną premię w wysokości 250 milionów koron czeskich, czyli około 45 milionów złotych.

Mecz Czechy – Mołdawia w poniedziałek 20 listopada. Transmisja od 20:35 w Polsacie Sport News.