Skandal w kadrze U-17. Rodzice jednego z zamieszanych pozwą PZPN?

Nie milkną echa skandalu z udziałem czterech reprezentantów Polski U-17. Na kilka dni przed rozpoczęciem mistrzostw świata młodzi piłkarze mieli spożywać alkohol, za co zostali wyrzuceni z kadry. Teraz okazuje się, że rodzice jednego z zamieszanych zawodników mogą podjąć próbę wyciągnięcia konsekwencji wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Przypomnijmy, że z udziału w zgrupowaniu wykluczeni zostali Jan Łabędzki (ŁKS), Filip Rózga (Cracovia), Oskar Tomczyk i Filip Wolski (obaj Lech Poznań). Piłkarze wymknęli się z hotelu i poszli poimprezować. Całe zajście miało miejsce kilka dni przed rozpoczęciem mundialu U-17. Warto dodać, że w ich miejsca nie można było dowołać innych zawodników, a zatem drużyna została mocno osłabiona. Ostatecznie na mistrzostwach Biało-Czerwoni przegrali wszystkie mecze grupowe.

Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec zamieszania w tej sprawie. Jak przekazał Tomasz Włodarczyk, rodzice jednego z "imprezowiczów" współpracują z kancelarią prawną i mogą domagać się konsekwencji wobec PZPN za to, w jaki sposób potraktowany został nieletni. Aktualnie nie wiadomo, czego dokładnie dotyczą zarzuty oraz o którego z zawodników chodzi.

Oprócz wykluczenia z kadry młodzi piłkarze zostali również ukarani przez swoje kluby. Na przykład Filip Rózga został przesunięty do rezerw Cracovii, a dodatkowo będzie pełnił funkcję wolontariusza na oddziale dziecięcym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Z kolei Jan Łabędzki został przesunięty do trzeciej drużyny ŁKS oraz otrzymał karę finansową.

mtu, Polsat Sport