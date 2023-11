Rysice znów na podium. Łodzianki bez punktów w hicie TAURON Ligi

Gospodynie wręcz piorunująco otworzyły to spotkanie, wychodząc na prowadzenie 5:0. Łodzianki zerwały się do walki i zmniejszyły stratę do dwóch punktów (9:7). Wydawało się, że ten mecz zaraz rozpocznie się od nowa, ale wtedy podopiecznym Macieja Biernata przydarzył się kolejny kryzys (16:12) i z niego już nie udało im się wyjść. Rzeszowianki wykorzystywały każdy słabszy punkt gościń i wygrały pierwszą partię 25:15.

W drugim secie łodzianki z początku nie pozwoliły odskoczyć rywalkom na więcej niż dwa "oczka" (6:4). Siatkarki Stephane'a Antigi wyczekały jednak na kolejny słabszy moment w grze rywalek i znów zaczęły budować przewagę (11:6). Zastój w grze trzeciej drużyny z zeszłego sezonu trwał, a gospodynie nie traciły koncentracji (20:11), wobec czego kolejna partia także padła ich łupem.

W trzeciej odsłonie karty się odwróciły i to drużyna gości zaczęła lepiej grać (1:4). W ataku dobrze spisywały się Ana Bjelica i Andrea Mitrović. Gospodynie nie mogły przebić się przez blok łódzkiej drużyny i ich strata była już duża (14:19). "Budowlane" nie wypuściły tej szansy z rąk i pewnie wygrały w trzecim secie.

W czwartej partii rzeszowianki wróciły na właściwe sobie tory, choć z początku nie było tego widać (3:3, 7:7). Skuteczna w ataku znów zaczęła być Amanda Coneo, wspomagana przez Gabrielę Orvosovą (14:9). Łodzianki nie miały już argumentów, by przeciwstawić się wyraźnie lepszym dziś siatkarkom z Rzeszowa. Dopełniły dzieła, wygrywając 25:14.

PGE Rysice Rzeszów - Grot Budowlani Łódź 3:1 (25:15, 25:15, 21:25, 25:14)

Rzeszów: Magdalena Jurczyk, Katarzyna Wenerska, Ann Kalandadze, Weronika Centka, Gabriela Orvosova, Amanda Coneo - Aleksandra Szczygłowska (libero) - Gabriela Makarowska-Kulej, Wiktoria Kowalska, Weronika Szlagowska, Magda Kubas (libero), Julia De Paula. Trener: Stephane Antiga.

Grot Budowlane Łódź: Kinga Różyńska, Ana Bjelica, Andrea Mitrovic, Małgorzata Lisiak, Martyna Łazowska, Mackenzie May - Justyna Łysiak (libero) - Ewelina Wilińska. Trener: Maciej Biernat.

Wyniki meczów siódmej kolejki TAURON Ligi:

Energa MKS Kalisz - Grupa Azoty Akademia Tarnów 3:0 (25:16, 26:21, 25:23)

MOYA Radomka Radom - UNI Opole 3:1 (20:25, 19:25, 25:17, 19:25)

ŁKS Commercecon Łódź - ITA TOOLS Stal Mielec 3:0 (25:13, 25:21, 25:21)

Grupa Azoty Chemik Police - #Volley Wrocław 3:0 (20:25, 25:16, 25:21, 25:13)

KS Pałac Bydgoszcz - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała 1:3 (20:25, 16:25, 25:17, 12:25)

PGE Rysice Rzeszów - Grot Budowlani Łódź 3:1 (25:15, 25:15, 21:25, 25:14)

Karolina Potrykus, Polsat Sport