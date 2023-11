Reprezentant Polski rozchwytywany! Chce go gigant Serie A!

Dla 23-letniego defensora byłby to powrót na Półwysep Apeniński zaledwie po roku przerwy. Przypomnijmy, że reprezentant naszego kraju trafił do Arsenalu w styczniu 2023 roku z włoskiej Spezii, barw której bronił w latach 2021-2023.

Polak z ekipą "Kanonierów" ma ważny kontrakt do końca czerwca 2028 roku. Klub z Londynu wiąże z nim przyszłość i mało prawdopodobne, aby pod uwagę była brana sprzedaż. Chyba, że za bardzo duże pieniądze. Niewykluczone jednak, że "The Gunners" postanowią wypożyczyć go do innego klubu. Kiwior w tym sezonie rozegrał dla Arsenalu zaledwie osiem meczów, w których na boisku spędził tylko 368 minut.

A chętnych do jego pozyskania - nawet w formie wypożyczenia nie brakuje. Dziennikarze "La Gazzetta dello Sport" informują, że Kiwior znajduje się na czele listy zawodników w Milanie. Gigant z Mediolanu ma duże problemy kadrowe związane z defensywą i potrzebuje kogoś na "już". Za Kiwiorem przemawia m.in. doświadczenie z gry we Włoszech. Defensor znalazł się nawet na okładce gazety w gronie piłkarzy mogących zawitać niebawem na San Siro.

AC Milan nie jest jedyną opcją dla Polaka. Ta sama gazeta donosi o zainteresowaniu jego osobą ze strony AS Roma oraz Fiorentiny. Żurnaliści z Italii zaznaczają, że Kiwior w Anglii gra sporadycznie i mógłby liczyć na zdecydowanie częstsze występy w Serie A.

Z wymienionej trójki zespołów najlepiej radzi sobie Milan, który w tabeli plasuje się na trzecim miejscu, ale do prowadzącego Interu traci już osiem punktów. Fiorentina znajduje się na szóstej, a Roma na siódmej lokacie. Z kolei Arsenal w Premier League jest na trzeciej pozycji z punktem mniej od liderującego Manchesteru City.