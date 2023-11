Dramat w rodzinie Messiego! Skradziono majątek

Dwóch napastników zaatakowało z bronią w ręku samochód przewożący pieniądze z firmy należącej do teściów słynnego piłkarza Lionela Messiego, kradnąc 8 milionów peso (21,5 tys. dolarów) - poinformowała policja w Rosario.

Napastnicy wybili szyby w aucie i grozili bronią pracownikom supermarketu, należącego do rodziny Antonelli Roccuzzo, żony Messiego. Zabrali dwie torby z pieniędzmi, które były przewożone do banku w centrum Rosario. Przed ucieczką samochodem przynajmniej raz strzelili.

ZOBACZ TAKŻE: Modelka pozwała znanego tenisistę o nękanie

Supermarket współpracuje z prywatną firmą ochroniarską – powiedział dziennikarzom na miejscu komisarz Diego Santamaria. Dodał, że trwa analiza monitoringu, pobieranie odcisków palców i przesłuchania, aby dowiedzieć się, kto wiedział o transferze pieniędzy.

Rosario to rodzinne miasto Messiego, trzecie co do wielkości w Argentynie (1 mln mieszkańców). W ostatnich latach stało się głównym miejscem handlu narkotykami, ze wskaźnikiem zabójstw wynoszącym 22 na 100 tys. osób, czyli czterokrotnie wyższym niż średnia krajowa.

KP, PAP