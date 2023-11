Szokujące doniesienia! Lionel Messi zdradzał żonę? "Małżeństwo wisi na włosku"

Szokujące doniesienia brazylijskich mediów! Jak podaje Direto do Miolo, Lionel Messi miał zdradzać swoją żonę, Antonelę Roccuzzo!

Kilka tygodni temu tabloidy w Ameryce Południowej donosiły o kryzysie w związku argentyńskiego piłkarza, informując, że Messi i Roccuzzo są bliscy separacji. Zdaniem brazylijskiego portalu Direto do Miolo, przyczyną miały być... zdrady, których dopuszczał się aktualny mistrz świata!

"Po ponad 15 wspólnych latach Messi i Antonela stoją w obliczu największego kryzysu w swoim małżeństwie i są o krok od rozstania. Osobą, która jest kluczem w tym zamieszaniu, jest znana dziennikarka Sofia Martinez" - podają brazylijskie media.

Sofia Martinez to reporterka, która od wielu lat zajmuje się piłkarską reprezentacją Argentyny. Zdaniem Direto do Miolo, Lionel Messi miał od dłuższego czasu zdradzać z nią swoją partnerkę. Oliwy do ognia dodaje w tej sytuacji fakt, iż Martinez kilkukrotnie zamieszczała w mediach społecznościowych zdjęcia z byłym asem Barcelony.

Brazylijskie media podkreślają, że ze względu na długi związek (Messi i Roccuzzo znają się od dziecka, parą są oficjalnie od 2009, a małżeństwem od 2017 roku) Lionel i Antonela starają się teraz znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swoich trzech synów: Thiago, Mateo i Ciro.

RI, Polsat Sport