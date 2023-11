Grupa E Ligi Mistrzów jest bardzo wyrównana. Żaden z zespołów nie jest pewny awansu do fazy pucharowej. Aż trzy - Atletico Madryt, Lazio Rzym i Feyenoord - dzielą natomiast dwa punkty.

Prowadzą madrytczycy z dorobkiem ośmiu "oczek". Tuż za nimi plasują się rzymianie, którzy tracą ledwie jeden punkt. Obecnie trzecią siły grupy jest natomiast Feyenoord z sześcioma "oczkami". Od reszty odstaje tylko Celtic, który wywalczył ledwie jeden remis, a w trzech pozostałych meczach przegrał.

We wtorkowy wieczór Feyenoord podejmie Atletico. Dla Holendrów będzie to szansa na to, aby strącić drużynę Diego Simeone z fotela lidera. Zapowiada się pasjonujący bój - zwłaszcza że 4 października w meczu między tymi drużynami padło aż pięć bramek. Wówczas Atletico wygrało 3:2.

Relacja i wynik na żywo spotkania Feyenoord - Atletico Madryt na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

JŻ, Polsat Sport