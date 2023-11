Mistrz kategorii średniej UFC Sean Strickland (28-5, 11 KO, 4 SUB) opublikował w swoich mediach społecznościowych niecodzienne nagranie. Widać na nim, jak zawodnik MMA celuje z pistoletu do człowieka, który pod wpływem alkoholu uderzył kobietę, a później rzucił się do ucieczki.

Na profilu Stricklanda na Instagramie w poniedziałek 27 listopada opublikowano bardzo intrygujący materiał wideo. Na nagraniu z kamery bezpieczeństwa widać, jak nietrzeźwy mężczyzna najpierw przewraca się na chodniku, a później zaczyna ukrywać się między samochodami, stojącymi na podjeździe domu zawodnika MMA.

ZOBACZ TAKŻE: Legenda UFC skazana! Co z hitową walką?

Następnie z budynku wychodzi Strickland, który dopada do mężczyzny, a następnie celuje do niego z pistoletu. Zawodnik UFC w opublikowanym poście wyjaśnił całą sytuację.

"Oto co wiem. Gość był pijany, uderzył dziewczynę, ochroniarz to widział. Mężczyzna wskoczył do samochodu i odjechał. Ochrona go śledziła. Uderzył w krawężnik, całkowicie rozszarpał sobie oponę, przez chwilę jechała na feldze, a potem wyskoczył i próbował się ukryć. Początkowo myślałem, że kradnie mój samochód. Został aresztowany" - można przeczytać.

Strickland ostatni raz pojawił się w oktagonie we wrześniu 2023 roku. W walce wieczoru gali UFC 293 naprzeciwko niego stanął Israel Adesanya (24-3, 16 KO). Amerykanin wygrał jednogłośną decyzją sędziów. Strickland jest aktualnie mistrzem kategorii średniej w największej federacji MMA na świecie.

AA, Polsat Sport