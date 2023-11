W kapitalnie zapowiadającym się starciu 2. kolejki Ligi Mistrzów Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle zagra na wyjeździe z tureckim zespołem Ziraat Bankasi Ankara. Transmisja meczu Ziraat Bankasi Ankara - Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Drużyna z Kędzierzyna-Koźla od kilku tygodni trapiona jest licznymi kontuzjami, a i forma poszczególnych zawodników nie należy ostatnio do idealnej. Mimo wszystko obrońcy tytułu jadą do Ankary po zwycięstwo i nie stoją absolutnie na straconej pozycji. W środowy wieczór powinniśmy zobaczyć wyrównane i trzymające w napięciu do samego końca widowisko. W pierwszej kolejce podopieczni Tuomasa Sammelvuo pokonali 3:1 Olympiakos Pireus.

Ziraat Bankasi Ankara również z dobrej strony zaprezentował się na inaugurację rozgrywek. Turecki klub wygrał 3:1 z belgijską ekipą Knack Roeselare. W składzie zespołu z Ankary możemy zobaczyć takie nazwiska jak m.in. Matthew Anderson, Bennie Tuinstra czy też Luciano Vicentin.

Transmisja meczu Ziraat Bankasi Ankara - Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18.00.