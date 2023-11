Puchar Challenge: Projekt Warszawa - Calcit Kamnik. Gdzie obejrzeć?

Projekt Warszawa jest o krok od awansu do 1/8 finału Pucharu Challenge. Czy warszawianie postawią w środę przysłowiową kropkę nad "i"? Transmisja meczu Projekt Warszawa - Calcit Kamnik w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go.

W pierwszym meczu, który został rozegrany w ubiegłym tygodniu w Kamniku, podopieczni Piotra Grabana bez większych problemów ograli miejscowych 3:0. Wyrównany przebieg miała tylko druga partia, którą stołeczni wygrali do 23. W pozostałych dwóch setach triumfowali do 14 i do 17.

Taki rezultat oznacza, że do awansu do 1/8 finału Pucharu Challenge polskiej drużynie brakuje już tylko dwóch wygranych setów. Projekt z pewnością nie będzie jednak stawiać na minimalizm i przed własną publicznością zagra na sto procent swoich możliwości. Jakim wynikiem zakończy się środowa konfrontacja?

Transmisja meczu Projekt Warszawa - Calcit Kamnik w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 19.00.