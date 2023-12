Fortuna 1 Liga: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Kraków. Relacja i wynik na żywo

Czas na kolejne piłkarskie emocje w Fortuna 1 Lidze! Już w piątek na boisko w Niecieczy wyjdą zawodnicy miejscowego Bruk-Betu oraz Wisły Kraków. Obie marki jeszcze niedawno reprezentowały swoje miasta w PKO BP Ekstraklasie, a na początku grudnia zmierzą się na jej zapleczu.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski skonfliktował się z Messim, fakty wychodzą na jaw! Gwiazdor puścił parę



Gospodarze nie mają ostatnio najlepszej passy. Dwie porażki ze Stalą Rzeszów i GKS Tychy mogły podłamać zawodników z Niecieczy, ale tym razem czeka ich bezpośredni mecz z potencjalnym rywalem o wejście do czołowej szóstki Fortuna 1 Ligi. Stawka jest zatem wysoka i nikt nie ma zamiaru nawet myśleć o odpuszczaniu w meczu z solidną marką ligowych zmagań.



Wisła Kraków wciąż próbuje się odnaleźć po niechybnym spadku z PKO BP Ekstraklasy. O ile forma indywidualna Hiszpanów występujących w drużynie takich jak m.in. Angel Rodado gwarantuje satysfakcjonującą liczbę bramek, tak miejsce w tabeli nadal jest dalekie od ideału. Ósma lokata dla drużyny, która szybko chce powrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej to zdecydowanie za mało, wobec czego Wisła musi zrobić wszystko, aby zapunktować w Niecieczy i ponownie włączyć się do walki o bezpośredni awans.



Relacja i wynik na żywo meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Kraków od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport