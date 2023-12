Fenomenalny Kurek nie dał rady... Porażka Wolfdogs

.2023.12.2 (sat)

第13戦🔥

vs JTサンダーズ広島⚡️

SET COUNT 1-3 (LOSE)

⭕️25-20

❌20-25

❌18-25

❌27-29

9win 4lose 🐺🐶



本日も応援ありがとうございました🙇

明日切り替えて頑張ります💪🔥



"DARE TO CHALLENGE"

"DARE TO CHALLENGE"

〜Enjoy the competition !〜#ウルフドッグス名古屋