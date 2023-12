Tauron Liga: Zdecydowane zwycięstwo Chemika z Grot Budowlanymi

Mecz aktualnych liderek rozgrywek z brązowymi medalistkami z poprzedniego sezonu był hitem 9. kolejki spotkań Tauron Ligi. Obie drużyny to uznane firmy w polskiej kobiecej siatkówce, a ciekawą rywalizację i duże emocje zwiastowała też wysoka forma obu ekip w ostatnich tygodniach - Chemik przystępował do meczu z bilansem siedmiu zwycięstw i tylko jednej porażki, dorobek Grot Budowlanych wynosił sześć wygranych i jedną przegraną. Zamiast interesującego, zaciętego spotkania zobaczyliśmy jednak dość jednostronne widowisko.

ZOBACZ TAKŻE: Dominacja! Siatkarze Projektu Warszawa nie dali rywalom żadnych szans

Na początku pierwszego seta to zespół gości prowadził różnica dwóch, trzech punktów, jednak potem inicjatywę przejęły siatkarki trenera Marco Fenoglio i jak się potem okazało nie oddały jej już do końca spotkania. W końcową fazę partii Chemik wchodził z dość bezpieczną przewagą (19:15, 21:17), a przy jego prowadzeniu 23:19 wydawało się, że set za chwilę się skończy. Wtedy do walki poderwała się drużyna Grot Budowlanych, zmniejszając straty do jednego punktu (23:22), ale ostatnie słowo należało do drużyny gospodyń, która wygrała 25:22.

Druga odsłona zaczęła się od czterech akcji z rzędu wygranych przez zespół Chemika (4:0). W kolejnych minutach policzanki utrzymywały szybko wypracowaną przewagę. Były co prawda momenty, w których Grot Budowlanym udawało się zbliżyć na dwa punkty (9:7, później 19:17), jednak końcówka należała już całkowicie do siatkarek Chemika, które rozstrzygnęły na swoją korzyść sześć ostatnich wymian w secie. W barwach zespołu trenera Fenoglio świetnie spisywała się Monika Fedusio, bardzo dobre zawody rozgrywała też Agnieszka Korneluk.

Trzeciego seta policzanki rozpoczęły jeszcze lepiej, niż drugiego - od prowadzenia 6:0. W tej partii już całkowicie dominowały na boisku, prowadziły 12:4, potem 18:6. W końcowych minutach spotkania siatkarki Grot Budowlanych trochę podniosły jakość swojej gry, ale ostatecznie zdobyły w tym secie tylko 15 punktów. W przekroju całego meczu Chemik był zdecydowanie lepszą drużyną i dopisał do swojego dorobku w tym sezonie ósme zwycięstwo.

Najlepszą zawodniczką spotkania została wybrana Monika Fedusio. Przyjmująca Chemika i reprezentacji Polski zdobyła przeciwko Grot Budowlanym 13 punktów. Atakowała ze skutecznością 46 procent (12/26), miała jeden blok, nie popełniła żadnego błędu w przyjęciu i zagrywce.

Tauron Liga, 9. kolejka

Grupa Azoty Chemik Police - Grot Budowlani Łódź 3:0 (25:22, 25:17, 25:15)

Chemik: Marlena Kowalewska (2), Monika Fedusio (13), Natalia Mędrzyk (2), Elizabet Inneh-Varga (9), Agnieszka Korneluk (11), Iga Wasilewska (10), Martyna Grajber-Nowakowska (libero) oraz Bruna Honorio, Saliha Sahin (5), Xia Ding, Monika Jagła (libero).

Grot Budowlani: Ewelina Wilińska, Mackenzie May (11), Andrea Mitrović (11), Weronika Sobiczewska (11), Kinga Różyńska (4), Małgorzata Lisiak (6), Justyna Łysiak (libero) oraz Martyna Łazowska (1), Ana Bjelica (1), Natalia Lijewska (2).

GW, Polsat Sport