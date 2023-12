W niedzielnym meczu 9. kolejki PlusLigi zmierzą się drużyny, które po ośmiu spotkaniach były sąsiadami w ligowej tabeli: plasujący się na piątym miejscu "Jurajscy Rycerze" podejmą czwarty przed tą serią zespół rozgrywek, gdański Trefl. Kiedy mecz Zawiercie - Trefl? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport oraz Polsat Box Go.

Gospodarze podejdą do dzisiejszego starcia tuż po wyjazdowej porażce z Hebarem Pazardżik w Pucharze CEV, która przerwała kapitalną passę ośmiu kolejnych zwycięstw Aluronu CMC Warty we wszystkich rozgrywkach. W PlusLidze zawiercianie po raz ostatni przegrali jednak w październiku i "Jurajscy Rycerze" z pewnością zrobią wszystko, by przedłużyć tę serię o kolejne spotkanie.

Rywal, Trefl Gdańsk, gra ostatnio w kratkę. Drużyna z Trójmiasta z czterech ostatnich meczów wygrała dwa, a dwukrotnie - z Bogdanką LUK Lublin i Projektem Warszawa - schodziła z parkietu pokonana. Spotkanie będzie wyjątkowe dla libero Zawiercia, Luke'a Perry'ego, który jeszcze wiosną reprezentował barwy Trefla. Jak spisze się w starciu z niedawnymi kolegami?

Kiedy mecz Zawiercie - Trefl? O której godzinie?

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Trefl Gdańsk od godz. 14.45 w Polsacie Sport oraz Polsat Box Go.

RI, Polsat Sport