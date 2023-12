Ogromna kontrowersja w meczu PlusLigi! Sędziowie wypaczyli wynik seta? (WIDEO)

Do kontrowersyjnej sytuacji doszło w meczu Asseco Resovia – GKS Katowice (3:0) w 10. kolejce PlusLigi. Komentatorzy spotkania uznali, że arbiter podjął złą decyzję w kluczowej akcji trzeciej partii, co wypaczyło wynik.

Spotkanie w Rzeszowie sędziowali Wojciech Głód (pierwszy arbiter) oraz Grzegorz Janusz (drugi arbiter). W trzecim secie, przy stanie 29:30 podjęli oni kontrowersyjną decyzję, puszczając nieczyste odbicie Pawła Zatorskiego.

– Mogą mieć rację zawodnicy i trener GKS, bo ta wystawa była po prostu nieczysta. Na sto procent... Przychylam się do ich reakcji, to była piłka setowa. Koszmarna piłka, absolutnie powinna być odgwizdana jako nieczysta. Ta piłka będzie dyskutowana, to był siatkarski farfocel – powiedział komentujący to spotkanie Wojciech Drzyzga.

– Mocna uwaga do sędziego. Wypaczył wynik trzeciego seta, ewidentnie – dodał ekspert Polsatu Sport już podczas podsumowania tego spotkania.

Sytuacja w materiale wideo:

