PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn - Barkom Każany Lwów. Kiedy mecz? O której godzinie? Transmisja TV oraz stream online

W środowym spotkaniu 10. kolejki PlusLigi Indykpol AZS Olsztyn zmierzy się z Barkomem Każany Lwów. Kiedy mecz Indykpol - Barkom? O której godzinie? Transmisja od godziny 21:00 w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

To będzie starcie dwóch drużyn, które w tym sezonie prezentują póki co nierówną formę. Faworytami będą jednak olsztynianie. Zawodnicy trenera Javiera Webera występując w roli gospodarzy przegrali w obecnych rozgrywkach tylko jeden z czterech meczów, 0:3 z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, a potrafili pokonać m.in. silny Aluron Wartę CMC Zawiercie (3:1 w pierwszej kolejce). W ostatniej rundzie spotkań Indykpol AZS pewnie pokonał "czerwoną latarnię" PlusLigi, Eneę Czarnych Radom. Jeśli wygra również z Barkomem, będzie to jego trzecie zwycięstwo z rzędu.

Drużyna z Warmii i Mazur musi jednak mieć się na baczności, ponieważ lwowianie to zespół, który w wyjazdowych spotkaniach potrafi być niebezpieczny. Z trzech zwycięstw, jakie Barkom Każany ma w dorobku, dwa gracze trenera Ugisa Krastinsa odnieśli właśnie na terenie swoich rywali - w 2. kolejce pokonali 3:2 Bogdankę LUK Lublin, w 8. rundzie spotkań sprawili dużą niespodziankę, wygrywając w Kędzierzynie-Koźlu z ZAKSĄ 3:1.

Indykpol z dorobkiem 14 punktów (5 zwycięstw i 3 porażki) zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli. Barkom Każany jest na 11. pozycji z ośmioma punktami (3 wygrane, 6 porażek).

Ozdobą środowego starcia może być pojedynek dwóch znakomitych atakujących - Alana Souzy (Indykpol) i Wasyla Tupczija (Barkom).

Kiedy mecz Indykpol - Barkom? O której godzinie?

GW, Polsat Sport