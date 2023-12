Semeniuk o ciekawym wyborze FIVB. Będzie szał na siatkówkę?

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy zostaną rozegrane po raz osiemnasty. Do tej pory najczęściej gospodarzem takiego turnieju była Brazylia, która organizowała osiem edycji. Czterokrotnie grano w Katarze, trzykrotnie we Włoszech, a dwa razy, w 2017 i 2018 roku, w Polsce.

Teraz, po raz pierwszy w historii, impreza zawitała do Indii. Turniej odbędzie się w dniach 6-10 grudnia w mieście Bengaluru. Weźmie w nim udział sześć zespołów - Europę będą reprezentować włoskie Sir Susa Vim Perugia oraz turecki Halkbank Ankara, Amerykę Południową brazylijskie drużyny Sada Cruzeiro i Itambe/Minas, a Azję Suntory Sunbirds z Japonii. Stawkę uzupełnia aktualny mistrz Indii, ekipa Ahmedabad Defenders.

Prawo udziału w mistrzostwach miały Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel, ale obie polskie ekipy, finaliści ostatniej edycji siatkarskiej Ligi Mistrzów, zrezygnowały z występu w turnieju.

Jedynymi reprezentantami Polski w Bengaluru będą w tej sytuacji dwaj gracze Perugii, Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon. Ich zespół rozpocznie zmagania 7 grudnia od meczu z Itambe/Minas.

Semeniuk w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onetem został zapytany o to, co sądzi o organizowaniu przez FIVB siatkarskich turniejów w egzotycznych dla siatkówki lokalizacjach - najpierw były turnieje Ligi Narodów na Filipinach, teraz KMŚ w Indiach, gdzie nie ma ani silnej reprezentacji, ani mocnych rozgrywek klubowych. Patrząc z europejskiej perspektywy, jest to siatkarska "terra incognita".

Przyjmujący Perugii i polskiej drużyny narodowej zwraca jednak uwagę, że wybór Filipin na gospodarza turniejów fazy grupowej VNL okazał się trafiony - zmagania siatkarzy cieszą się wśród tamtejszych kibiców dużą popularnością. Teraz liczy na to, że w Indiach będzie podobnie.

- Z jednej strony można by było się popukać w głowę, bo w tamtych rejonach nie można mówić o istnieniu profesjonalnej ligi. Jednak w minionym sezonie reprezentacyjnym przekonaliśmy się, że na Filipinach szał na siatkówkę jest przeogromny. Myślę, że tak samo będzie w Indiach. Mam nadzieję, że hale będą wypełnione do ostatniego miejsca, zainteresowanie będzie bardzo duże i decyzja władz FIVB znajdzie swoje potwierdzenie w rzeczywistości - mówi 27-letni przyjmujący Przeglądowi Sportowemu Onet.

MVP finału Ligi Mistrzów z 2022 roku jest zdania, że choć naturalnym wyborem na organizację takiej imprezy jak KMŚ byłyby kraje europejskie, to eksport siatkówki na światowym poziomie do Indii może się okazać dobrą decyzją, tak jak w przypadku Filipin.

- (...) atmosfera była niesamowita, a kibice byli wniebowzięci, widząc na żywo siatkarzy, z którymi mogli sobie zrobić zdjęcie czy dostać autograf. Nikt z nas się tego nie spodziewał - wspomina Semeniuk tegoroczną wizytę w filipińskim Pasay City, gdzie Biało-Czerwoni zagrali cztery mecze fazy grupowej Ligi Narodów.

Czy turniej w Bengaluru również zaskoczy siatkarzy skalą zainteresowania wśród kibiców? Przekonamy się lada dzień.

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy – podział na grupy:

grupa A: Ahmedabad Defenders – Itambe Minas – Sir Sicoma Perugia

grupa B: Halkbank Ankara – Suntory Sunbirds – Sada Cruzeiro.

KMŚ 2023 w siatkówce – terminarz, daty, godziny meczów:

2023-12-06: Halkbank Ankara – Suntory Sunbirds (środa, godzina 12.30) /grupa B

2023-12-06: Ahmedabad Defenders – Itambe Minas (środa, godzina 16.00) /grupa A

2023-12-07: Sada Cruzeiro – Suntory Sunbirds (czwartek, godzina 12.30) /grupa B

2023-12-07: Sir Sicoma Perugia – Itambé Minas (czwartek, godzina 16.00) /grupa A

2023-12-08: Halkbank Ankara – Sada Cruzeiro (piątek, godzina 12.30) /grupa B

2023-12-08: Ahmedabad Defenders – Sir Sicoma Perugia (piątek, godzina 16.00) /grupa A.

2023-12-09: półfinał (sobota, godzina 12.30)

2023-12-09: półfinał (sobota, godzina 16.00)

2023-12-10: mecz o 3. miejsce (niedziela, godzina 12.30)

2023-12-10: FINAŁ (niedziela, godzina 16.00).

GW, Polsat Sport