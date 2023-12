Artur Szalpuk w wielkiej formie! Zobacz, co zrobił w hicie PlusLigi (WIDEO)

Artur Szalpuk swą dobrą dyspozycją przyczynił się do pewnej wygranej Projektu na trudnym terenie. Przyjmujący błyszczał w ofensywie (15/24 = 63% skuteczności w ataku) i dołożył trzy asy serwisowe. Co ciekawe, nie zdobył punktów blokiem, a w tym elemencie drużyna ze stolicy zdominowała przeciwników.

Zobacz także: Ważna impreza siatkarska w Polsce na początku 2024 roku! Turniej będzie rozegrany w nowej hali

Czwarta w tym sezonie statuetka MVP, którą przyznano Szalpukowi po zakończeniu spotkania, była zasłużoną nagrodą za znakomitą postawę na boisku. Przyjmujący nie po raz pierwszy w tym sezonie przypomniał o sobie selekcjonerowi Nikoli Grbiciowi.

– Skupiam się teraz na lidze, na kolejnych meczach, na klubie, czyli na tym, na co aktualnie mam wpływ. Co przyniesie przyszłość? Zobaczymy. Ja nigdy nie składałem broni w walce o kadrę. Tak więc na razie sezon klubowy i zobaczymy do czego on doprowadzi – powiedział Szalpuk w pomeczowej rozmowie z Tomaszem Swędrowskim.

Najlepsze akcje Artura Szalpuka w meczu z Aluron CMC Warta Zawiercie – Projekt Warszawa w materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

RM, Polsat Sport